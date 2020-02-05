Бывший возлюбленный Жанны Фриске показал на ТВ их тайное гнездышко

Петр Никитин несколько лет встречался с певицей, не афишируя отношений с ней.

Фигура Петра Никитина была практически неизвестна до того момента, как умерла Жанна Фриске. Только после ее ухода мужчина неожиданно объявился в различных телешоу с откровенными рассказами об их отношениях.

Оказывается, до Дмитрия Шепелева звезда более 5 лет крутила роман с танцором, познакомившись с ним во время работы над клипом «Где-то лето». Она настаивала, чтобы об их отношениях никто не знал. И возлюбленный певицы честно хранил эту тайну до конца.

Его внезапное появление на экранах ТВ многие потом сочли обманом, однако самые близкие друзья подтвердили, что отношения у них действительно были. Подтвердил их и Петр Коргинов, друг звезды и хореограф.

«Я находился в центре вулкана. Жанна звонила рассказывала, как у них. Там все было правильно, я очень жалею, что у них не сложилось. По моему мнению, это была бы настоящая любовь», — рассказал он в эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Петр также показал журналистам тайное гнездышко, в котором он некогда встречался с Фриске. Это оказался двухэтажный бревенчатый дом за высоким деревянным забором.