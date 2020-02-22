СМИ: отец Жанны Фриске подал в суд на Шепелева из-за денег

Отец певицы Жанны Фриске Владимир подал в суд на сожителя своей дочери – телеведущего Дмитрия Шепелева. По неподтвержденной пока информации журналистов, безутешный глава семьи намерен стребовать с бывшего зятя 7 миллионов рублей. Полтора года артистка боролась с глиобластомой: тогда силами неравнодушных людей семья Жанны совместно с «Русфондом» собрала более 20 миллионов рублей.

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Позже, уже после смерти исполнительницы семью обязали вернуть полученные средства. Долгое время благотворительная организация ждала от родственников Жанны документы, подтверждающие оплату ее лечения, однако бумаги получены не были. Mash отмечает, что в 2019 году Владимир и Ольга Фриске расплатились-таки с большим долгом. Для этого им якобы пришлось продать загородный дом. Корреспонденты отмечают, что сейчас Владимир Фриске намерен стребовать около 7 миллионов рублей (именно такая часть должна была оплачиваться ведущим) с бывшего родственника. По слухам, рассматривать претензию бизнесмена будет Пресненский суд столицы.