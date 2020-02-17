Премьеру фильма «Не время умирать» в Китае отложили из-за коронавируса

Премьеру двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Китае отложили из-за вспышки коронавируса.

Напомним, картина должна выйти в начале апреля, у восточной страны в запасе больше месяца, чтобы обуздать эпидемию и открыть кинотеатры, которые были временно закрыты для предотвращения распространения заболевания. Но, даже если врачи Поднебесной справятся с ситуацией в отведенный срок, рекламный тур фильма в Китае пока не состоится.

Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источник в киностудии, снявшей картину. Суть в том, что актеры Дэниел Крейг и Наоми Харрисс, а также сценарист Фиби Уоллер-Бридж не успеют получить разрешение врачей на поездку в Китай. А совсем отказаться от рекламного тура создатели фильма не могут, так как китайский прокат обычно приносит львиную долю прибыли любому блокбастеру.

К тому же ожидается, что «Не время умирать» станет самой кассовой частью Бондианы (Крейг исполнил роль агента 007 в последний раз), если, конечно, кинотеатры восточной страны все-таки откроются этой весной.

По данным прессы, в Китае сейчас закрыты 70 тысяч кинотеатров, что уже принесло индустрии развлечений убытки в размере более миллиарда долларов. Добавим, что своих доходов не досчитались и два восточных Диснейленда, которым тоже пришлось временно «прикрыть лавочку».