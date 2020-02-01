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Китайцев ограничили в фильмах и сериалах из-за коронавируса

Комитет кинематографии временно запретил съемки на территории страны.

Китайцев ограничили в фильмах и сериалах из-за коронавируса
Жители Китая/Фото: globallookpress.com

Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая временно лишил граждан фильмов и сериалов из-за распространения коронавируса.

Соответствующее распоряжение властей было опубликовано и распространено в субботу, 1 февраля. В документе отмечается, что запрет распространяется на производство публичного видеоконтента в связи с эпидемией пневмонии.

Важно отметить, что запрет распространяется не только на процесс съемки, но и на актеров и других ключевых лиц съемочной группы.

«В период борьбы с коронавирусом все компании и рабочие группы, занимающиеся съемкой кинокартин и телесериалов, а также актеры в соответствии с распоряжением правительства должны временно прекратить работу», — дает выдержку из распоряжения ТАСС.

В комитете пояснили, что в случае нарушения запрета виновные будут наказаны. Однако, будет ли это штраф или серьезные разговоры с правоохранительными органами, не сообщается.

По данным на 1 февраля, в Китае зафиксировано уже 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Не справились с болезнью 259 человек, еще 243 человека сумели выздороветь.

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Китайцев ограничили в фильмах и сериалах из-за коронавируса
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