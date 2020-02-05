Из-за коронавируса Диснейленды в Азии не досчитаются прибыли в $175 млн

Сейчас в поднебесной закрыты два парка компании Disney.

Компания Disney ожидает, что двум ее тематическим паркам в Азии будет нанесен удар в размере 175 миллионов долларов из-за недавней вспышки коронавируса. Речь идет о Шанхайском и Гонконгском Диснейлендах, которые сейчас временно закрыты по причине трагедии.

Названная сумма не попадет в «карман Микки Мауса», если данные развлекательные комплексы простоят без посетителей два месяца, что вполне вероятно.

Новость передает западное издание Deadline. По его данным, в Китае зафиксировано уже около 29000 случаев заражения вирусом, а число смертельных случаев приближается к 500. Жители страны опасаются собираться в большие скопления, даже кинотеатры закрыты, и производство фильмов тоже остановлено.

«Текущее закрытие происходит в течение квартала, в котором мы обычно наблюдаем высокий уровень посещаемости парков, связанный с китайским Новым годом», — сетует финансовый директор Disney Кристина Маккарти.

больше по теме В «Симпсонах» предсказывали появление коронавируса Создатели мультсериала еще в 1993 году предупреждали о заболевании.

Отметим, что в Гонконгском Диснейленде и раньше наблюдались проблемы из-за общественных беспорядков в регионе.