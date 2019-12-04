Трейлер «007: Не время умирать»: девушка Бонда припрятала от него страшную тайну

4 декабря в Сети появился трейлер 25-го фильма о знаменитом шпионе Джеймсе Бонде — «007: Не время умирать». В ролике было показано то, что уже известно о картине, например, злодей в исполнении Рами Малека, мечтающий жить вечно, и чернокожая агент, которой дали номер Бонда, когда он отошел от дел.

Но, кроме этого, трейлер показал еще несколько новых моментов. К примеру, сюжет явно будет закручен вокруг тайны, которую хранит возлюбленная главного героя — доктор Мадлен Суонн, появившаяся в фильме «007: Спектр». Один из злодеев говорит, что шпиону придется отдать жизнь за этот зловещий секрет.

В ролике сообщается, что фильм выйдет в кинотеатрах 9 апреля 2020 года. Напомним, на его создание было потрачено 250 миллионов долларов. Это чуть больше, чем на прошлую картину «Бондианы». Зрители надеются, что «007: Не время умирать» будет лучше нее.