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Трейлер «007: Не время умирать»: девушка Бонда припрятала от него страшную тайну

Чтобы раскрыть ее, агенту придется рискнуть жизнью.

Трейлер «007: Не время умирать»: девушка Бонда припрятала от него страшную тайну
Дэниел Крейг снова блистает в роли Джеймса Бонда. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

4 декабря в Сети появился трейлер 25-го фильма о знаменитом шпионе Джеймсе Бонде — «007: Не время умирать». В ролике было показано то, что уже известно о картине, например, злодей в исполнении Рами Малека, мечтающий жить вечно, и чернокожая агент, которой дали номер Бонда, когда он отошел от дел.

Но, кроме этого, трейлер показал еще несколько новых моментов. К примеру, сюжет явно будет закручен вокруг тайны, которую хранит возлюбленная главного героя — доктор Мадлен Суонн, появившаяся в фильме «007: Спектр». Один из злодеев говорит, что шпиону придется отдать жизнь за этот зловещий секрет.

В ролике сообщается, что фильм выйдет в кинотеатрах 9 апреля 2020 года. Напомним, на его создание было потрачено 250 миллионов долларов. Это чуть больше, чем на прошлую картину «Бондианы». Зрители надеются, что «007: Не время умирать» будет лучше нее.

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агент 007Джеймс БондДэниел КрейгНовости googleновый трейлерФильм "007: Нет времени умирать"
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Трейлер «007: Не время умирать»: девушка Бонда припрятала от него страшную тайну
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