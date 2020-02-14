Чтобы лица не было видно: Гордон подарил Собчак защитную маску

Сейчас об эпидемии нового вируса не рассуждает только ленивый. Тема высокозаразного штамма каждый день обрастает самыми разнообразными слухами.

Затронули вопрос и на Первом канале в эфире программы «Док-ток», ведущим которой на этот раз выступил Александр Гордон. Среди нюансов обсуждался и вопрос защиты — какими средствами можно предотвратить заражение.

«Какая маска может помочь? Марлевая — уровень фильтрации — 5%, на 2 часа может предотвратить. Но усилить защиту могут другого типа маски. Угольные — они дороже, 200 рублей, и работают они 4 часа. А есть еще одна уникальная маска. Я хотел Ксении Анатольевне сделать подарок — вот эту, розовую. Эластичная фэшн-маска многоразовая. Это чудо до эпидемии стоило 45 рублей, а сейчас стоит 500. Ксения Анатольевна, это вам!» — продемонстрировал подарок для Собчак ведущий.

Кто-то из экспертов тут же пошутил, что эластичность маски помогает поддерживать подбородок, на что Гордон парировал:

«И вообще лица не видно, что хорошо!»

Предыдущие три программы в качестве ведущей выступала Ксения Собчак. Оказалось, что анонсированная накануне премьеры шоу пара Собчак — Гордон будет на экранах не одновременно, а по очереди. Многие думали иначе, и даже Иван Ургант уже заволновался, не увидев Гордона в соведущих.