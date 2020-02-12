«Доводили отца»: дело сестер Хачатурян опять обсуждали в шоу «Док-ток»

В эфире Первого канала состоялась премьера второго выпуска новой передачи «Док-ток» с Ксенией Собчак. Телеведущая начала шоу с обсуждения дела сестер Хачатурян, и два выпуска подряд в студии программы задавала вопросы причастным лицам и аудитории, выясняя детали произошедшего.

Собчак назвала одной из причин поведения Михаила Хачатуряна обиду:

«Неверность Аурелии, спорное отцовство старшего сына объясняют поведение Михаила Хачатуряна. Это очевидная обида и уязвленность» — подчеркнула Собчак.

Редакция шоу воссоздала картину происходящего в семье Хачатурян за несколько месяцев до убийства отца. Реконструкцию с элементами архивного домашнего видео смотрели и обсуждали родственники убитого вместе с экспертами и общественниками. Демонстрация неоднозначных кадров усиливала невозможность категорично заявить о том, кто виноват, а кто прав в этой семейной трагедии. Защитники Михаила Хачатуряна – двоюродная сестра и племянник – утверждали, что дочери провоцировали отца своим поведением:

«Девочки доводили отца до такого состояния. Почему об этом никто не задумывается? Они наслаждались этой жизнью, свободно передвигались, свободно все что угодно делали. И говорить о том, что они были в заточении, уже нельзя, потому что шесть раз в году он уезжал и оставлял их одних, с собой он их не брал. За непослушание он не мог на них руку поднимать, он вообще на них руку не поднимал» — рассказал племянник Арсен Хачатурян.

В студии находилась мать сестер, Аурелия Дундук, со своей подругой. Женщины рассказали, что до последнего не знали о происходившем в семье насилии над девочками со стороны отца. А на вопрос, почему Аурелия не била тревогу, когда сама подвергалась избиениям, она ответила:

«Я думала, что так во всех семьях происходит. Поэтому не могла уйти»

Собчак подчеркнула, что никакое поведение членов семьи не может служить оправданием домашнему насилию, поэтому важно об этом говорить как можно громче. И тот факт, что якобы дети Михаила сами доводили отца, не служит аргументом. «Это дети» — напомнила телеведущая. И пригласила продолжить разговор в следующей программе.

Напомним, что зрители остались не в восторге от нового шоу с Собчак. После первого выпуска они негодовали в соцсетях о том, что поднятая тема стара как мир — почему дело сестер пересказывается в очередной раз.