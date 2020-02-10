Собчак на Первом: телеведущая поблагодарила Константина Эрнста перед дебютным эфиром

На главном телеканале страны 10 февраля состоится премьера нового телешоу «ДокТок». Ее ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон. В преддверии своего дебюта Собчак разместила в личном инстаграме пост, в котором проанонсировала программу, а также выразила признательность всем, кто способствовал ее выходу на «первую кнопку». В частности, она поблагодарила за то, что в 2011 году ее уволили со всех телеканалов. С того момента Собчак поработала с «любимым телеканалом «Дождь», а теперь — на «Ютюбе». Кроме того, сделала Собчак и реверанс в адрес своего нового работодателя:

«Я благодарна Константину Эрнсту и Первому за этот «камбэк». Знаю, как непросто происходила борьба за нашу идею», — отметила блогер.

Как уже сообщал ранее Teleprogramma.pro, сотрудничество Первого канала с Ксенией Собчак обсуждалось почти 3 года назад. Концепция и формат долго шлифовали, и вот, наконец, программа под названием «ДокТок» готова к выходу. В основе шоу — яркие, обсуждаемые события, которые ведущие должны будут представить по-новому.