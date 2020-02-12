«Я начинаю волноваться»: Ургант высказался о новом шоу Ксении Собчак

Не так давно на Первом канале состоялась премьера передачи «Док-ток», ведущими в которой были заявлены Ксения Собчак и Александр Гордон. В своей программе «Вечерний Ургант», которая идет сразу же после нового шоу, шоумен заметил, что второй выпуск «Док-ток», как и первый, Собчак ведет одна.

«Я начинаю волноваться, а где Гордон? Я обратил внимание. Мне кажется, что если его не будет и в третьей передаче, нужно попросить, чтоб все-таки его разбудили», — пошутил Ургант.

О том, что Собчак и Гордон будут ведущими нового телешоу, Teleprogramma.pro сообщала еще в начале февраля. «Истории, достойные экранизации», — именно так обещали в анонсе создатели передачи и обещали, что это будет принципиально новый формат.

Однако, после премьеры зрители оказались не в восторге от программы, некоторые из них назвали ее чушью.