Юлия Пересильд расплакалась после ЧП в «Октябре»

10 февраля в кинотеатре «Октябрь» в Москве во время премьеры фильма «Лед-2» произошел небольшой пожар. ЧП случилось из-за перемкнувшей проводки. Зрителей, в числе которых оказались Алла Пугачева, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Гарик Мартиросян с супругой, экстренно эвакуировали.

Инцидент произошел без последствий, люди покинули помещение без давки, а площадь возгорания составила всего 0, 2 кв. м. Огонь потушили сотрудники кинотеатра.

Впрочем, на некоторых звезд этот эпизод произвел сильное впечатление. Как пишет КП, на глазах у актрисы Юлии Пересильд, пришедшей на премьеру с дочерьми и возлюбленным Алексеем Учителем, увидели после инцидента слезы.

Звезда сразу после эвакуации пошла в кафе, которое располагалось неподалеку, там очевидцы заметили, как ее успокаивают близкие. «Все ведь в порядке, чего ты плачешь?» — сказали они. Актриса заверила, что ее слезы вовсе не из-за ЧП, дескать это фильм произвел на нее такое впечатление.

Ранее мы писали о комментарии, который дала после инцидента Алла Пугачева. Экстренную эвакуацию объявили как раз в тот момент, когда с экрана звучала ее песня.