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«Приготовит ответочку Шакире и Джей Ло»: Рудковская похвалила 55-летнюю Ветлицкую

Певица выступила на стадионе «ВТБ Арена» в масштабном шоу Big Love Show.

«Приготовит ответочку Шакире и Джей Ло»: Рудковская похвалила 55-летнюю Ветлицкую
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

55-летняя Наталья Ветлицкая после объявления о намерении вернуться на эстраду выступила на стадионе «ВТБ Арена» в масштабном шоу Big Love Show в Москве. На красной дорожке светского мероприятия знаменитость позировала в металлизированном мини-платье серебристого оттенка. Концертный наряд артистки дополнила полупрозрачная ткань в зоне декольте, украшенная переливающимися пайетками. Перед объективами фотокамер Ветлицкая предстала в лаковых сапогах на шпильке и солнезащитных очках. В светлых волосах певицы появились розовые локоны, а в качестве аксессуаров она выбрала серьги-подвески.

Присутствующая на шоу возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко прокомментировала выступление певицы на Big Love Show. Яна Рудковская похвалила знаменитость, добавив, что это уже похоже на возвращение Натальи Ветлицкой. По словам бизнесвумен, ей была видна рука продюсера артистки — Евгения Финкельштейна, который взялся проводить тур своей подопечной по России. Рудковская подметила, что в доверительной беседе с представителем Ветлицкой она узнала, что им удалось продать тридцать процентов билетов почти за год до концерта певицы.

Певица Наталья Ветлицкая
Наталья Ветлицкая на шоу Big Love Show (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

«Обещал сделать бомбическими ее сольники и верит в успех предприятия! Я вот тоже верю, что народ пойдет! Не исключаю, что Наталья приготовит и свою ответочку Шакире и Джей Ло! Поживем — увидим!» — добавила возлюбленная Евгения Плющенко.

Ранее в интервью с Андреем Малаховым 55-летняя Наталья Ветлицкая призналась, что сейчас ее совершенно не интересуют романы. Артистка уточнила, что отношения с мужчинами требуют слишком много сил и самоотдачи. Пока певица не готова жертвовать своим временем и творческими планами ради мимолетных увлечений.

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«Приготовит ответочку Шакире и Джей Ло»: Рудковская похвалила 55-летнюю Ветлицкую
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