«Очнитесь! Фишку не рубите»: Рудковская оправдалась за «модные» сапоги казаки Dior

45-летняя Яна Рудковская проводит уикенды в Санкт-Петербурге. Ранее музыкальный продюсер делилась отчетными снимками, посетив званый ужин в Мраморном дворце. Для выхода в свет знаменитость выбрала дизайнерский костюм Dior, примерив приталенный жакет с принтованными рукавами и юбку-гофре. Также возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко устроила импровизированную фотосессию на заснеженной террасе. Бизнесвумен позировала в монохромном пальто и сапогах казаках.

Примечательно, что музыкальный продюсер не оставила без внимания критику в свой адрес, ответив на слова одной из подписчиц в Instagram. Яна уточнила, что выбрала модную обувь, которая пользуется популярностью в этом сезоне.

«Ну, обувь смените!! Как у старухи», — обратилась к возлюбленной Евгения Плющенко одна из ее подписчиц, чем и привлекла внимание бизнесвумен. «Казаки Dior самые модные в этом сезоне! Очнитесь!! Если не рубите фишку — лучше точно промолчать!!» — отметила Яна.

Напомним, что вместе с Евгением Плющенко музыкальный продюсер воспитывает семилетнего сына Сашу. В одном из интервью муж светской львицы признался, что хотел бы, чтобы в семье появились еще дети. Фигурист мечтает о дочке. При этом спортсмен уточнил, что если раньше он критически относился к идее воспользоваться услугами суррогатного материнства, то сейчас не видит в этом ничего предосудительного.