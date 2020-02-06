«Весьма провинциальное зрелище»: Соседов жестко раскритиковал Ветлицкую

Музыкальный критик считает, что в такой форме выходить к публике непозволительно.

Появление Натальи Ветлицкой на российской сцене после многолетнего затишья до сих пор активно обсуждается в Сети. Некоторые благодарные поклонники рады ее появлению в любом виде. Фанаты простили звезде ее спорный блестящий наряд, прибавивший ей объемы, начес на голове, который носят дамы бальзаковского возраста. И простую хореографию, которая практически не изменилась у Ветлицкой с 90-х.

Однако профессиональное сообщество далеко не все испытало восторг от первых выступлений певицы на отечественной эстраде. Вадим Галаганов, директор моды журнала ELLE, некогда занимавшийся образами Натальи, заявил, что она «застряла в 90-х», и прекратил работу с ней.

А музыкальный критик Сергей Соседов обратил внимание на то, что Ветлицкая пела под фонограмму, причем не самую качественную.

«Весьма провинциальное зрелище. Фонограмма ужасная, голоса нет совсем, никакой харизмы и динамики в исполнении. И непропорционально слабому пению слишком много жестикуляции и выкрутасов. Она словно заместила голос руками и сапогами. Совершенно не чувствует сцену и публику. Так можно петь только у себя дома», — процитировала «Комсомольская правда» Сергея Соседова.

Интернет-пользователи также обратили внимание, что Ветлицкая не просто поет под фонограмму, но и неумело пользуется ей.