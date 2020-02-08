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«Верните людям деньги!»: Наргиз возмущена отменой собственных концертов

Артистка была вынуждена прокомментировать, почему ее выступления в Краснодаре и Ростове-на-Дону не состоятся.

«Верните людям деньги!»: Наргиз возмущена отменой собственных концертов
Наргиз. фото: globallookpress.com/

Наргиз летом прошлого года «разорвала» все деловые и дружеские отношения с Максимом Фадеевым. После этого жизнь артистки никак не войдет в привычное русло. Недавно певица стала гостьей передачи «Острожно Собчак», где ее слова о том, что не собирается привозить детей из Америки, наделали много шума. Фадеев вскоре заявил, что его бывшая подопечная не любит Россию.

Не так давно Наргиз подвергли критике в соцсети, а теперь сразу два ее концерта были отменены. Поклонники, которые купили билеты, пытаются их сдать и вернуть деньги, но им отвечают, что пока это невозможно. Ситуацию была вынуждена прокомментировать сама артистка. Она пояснила, что не виновата в случившемся.

«Могу смело предположить, что акт отмены мероприятий, так же как и проплаченная травля в соц. сетях, был чётко спланирован лицами, заинтересованным в моём творческом и моральном уничтожении. Другого объяснения этому идиотизму, пока предположить сложно. Всё дело в том , что отменены эти концерты по совершенно непонятной мне причине», — высказалась звезда.

Наргиз уверена, что ее специально хотят выставить виноватой в том, что ее выступления в Краснодаре и Ростове-на-Дону не состоятся. Она заверила, что сложившаяся ситуация ее не сломит. «Единственная просьба к „организаторам“ , верните людям деньги!», — добавила певица. Она пообещала, что у нее будет еще много выступлений, на которые смогут прийти ее фанаты. Артистка пообещала, что подарит им объятия и веселье.

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«Верните людям деньги!»: Наргиз возмущена отменой собственных концертов
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