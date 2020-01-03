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«Не надо никого бежать и спасать»: Фадеев рассказал о жизни после роспуска артистов MALFA

По словам продюсера, он наслаждается молчащим телефоном и отдыхом.

«Не надо никого бежать и спасать»: Фадеев рассказал о жизни после роспуска артистов MALFA
Фадеев не жалеет, что распустил артистов своего лейбла/http://globallookpress.com/

Продюсер Максим Фадеев в сторис Instagram высказался о роспуске артистов своего лейбла MALFA. Как известно, продюсер сохранил за артистами все права исполнять песни, которые он написал. Исключение было сделано только для Наргиз Закировой и Олега Майами. Последнего он позже простил после того, как тот принёс ему публичные извинения.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев распустил артистов своего лейбла и на жалеет об этом/https://www.instagram.com/fadeevmaxim/

«Решил поговорить с вами. Мне задают кучу вопросов разные люди. Почему я распустил артистов. Вы знаете, вот я сейчас могу сказать. Вы не представляете насколько правильное решение я сделал. Я поехал отдыхать, где молчит телефон. Мне никто мне звонит. Меня никто не дёргает. Никто ни о чем не просит. Не рассказывает о том, что у них что-то случилось. Не надо никого бежать и спасать. Понимаете?» — заявил Максим Фадеев.

Отметим, что у Максима Фадеева серьезные проблемы с сердцем. Некоторые считают, что именно из-за этого он распустил всех артистов. Певцу надоело из-за них постоянно нервничать и переживать.

Между тем адвокат продюсера Сергей Жорин не так давно заявил, что Максим Фадеев, отпустив артистов, потерял десятки миллионов рублей. Его жест он считает очень благородным.

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Максим ФадеевМаксим Фадеев последние новостиНаргиз ЗакироваОлег МайамиСергей Жорин
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«Не надо никого бежать и спасать»: Фадеев рассказал о жизни после роспуска артистов MALFA
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