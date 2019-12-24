«Не могу видеть эти рожи!»: Фадеев раскрыл, что Наргиз уже давно не любит Россию

Еще когда певица сотрудничала с известным продюсером, она нередко позволяла себе критиковать страну, в которой зарабатывает.

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал слова певицы Наргиз о России, хотя признался, что обсуждать ее высказывания равносильно обсуждению Шарикова из «Собачьего сердца». Напомним, в интервью Собчак артистка сказала, что не желает перевозить детей из Америки в РФ, так как считает, что тут небезопасно и явно хуже, чем за бугром. Ее слова сейчас бурно критикуют в нашей стране, особенно на фоне того, что именно здесь Наргиз получает львиную долю своих доходов.

Фадеев поделился, что когда работал с певицей, она нередко высказывала свои антироссийские настроения, что часто приводило к скандалам в продюсерском центре.

«В компании постоянно слышали ее жалобы: «Я не могу видеть эти рожи!», «Мне надоели эти убогие концертные залы в провинции» и прочее. Печально то, что эта женщина так и не была благодарна тем, кто, приходя на ее концерты, платил деньги и давал ей возможность жить так, как она жила», – цитирует продюсера издание Super.

Напомним, что в том же интервью Собчак Наргиз прокомментировала свой разрыв с Фадеевым. Извиняться перед ним она не намерена, но чувствует жалость к бывшему шефу. Певица даже нашла в себе силы поблагодарить продюсера и пожелать ему удачи.