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«Заказчик доволен, я – враг народа»: Наргиз оправдалась за слова о ненависти к России

По словам исполнительницы, кампания по травле ее в соцсетях приобрела вселенский масштаб.

«Заказчик доволен, я – враг народа»: Наргиз оправдалась за слова о ненависти к России
Наргиз заявила, что из России уезжать не намерена/http://globallookpress.com/

Певица Наргиз Закирова в Instagram ответила критикам, которые травили ее в последнее время. По ее словам, ей приписали слова, что она ненавидит Россию, а жителей этой страны называет «рожами». Это, как она отметила, является наглой и подлой ложью. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать – информация не соответствует действительности. О том, что по улицам российских городов ходят медведи, она никогда не говорила.

Наргиз Закирова. Фото
Наргиз заявила, что травля ее в соцсетях приобрела вселенский масштаб/http://globallookpress.com/

«Мне же, как оказалось хватило лишь одной «причины» для ненависти, мести и погребения заживо — разрыв контракта с лейблом. Кампания по травле меня в социальных сетях, сегодня обрела вселенский масштаб. Заказчик доволен, я — враг народа», — заметила исполнительница.

Не так давно, по словам Наргиз Закировой, она написала песню. Многие почему-то восприняли ее на свой счет. По ее словам, композиция посвящена главному заказчику ее травли в соцсетях. Имя называть она не стала, но отметила, что люди не дураки и сами все прекрасно понимают. Также исполнительница сказала, что из России никуда уезжать не намерена.

Напомним, что несколько месяцев назад Наргиз Закирова прекратила творческое сотрудничество с Максимом Фадеевым, который написал для нее несколько знаковых песен. Сейчас ей нельзя исполнять композиции, которые принадлежат авторству продюсера.

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«Заказчик доволен, я – враг народа»: Наргиз оправдалась за слова о ненависти к России
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