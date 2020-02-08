37-летняя Седокова подтвердила, что ждет ребенка от баскетболиста

Анна Седокова растит троих детей от разных мужчин. Она не скрывает, что быть многодетной матерью сложно. При этом певица старается совмещать домашние хлопоты и карьеру. Уже больше полугода она встречается с баскетболистом из Латвии Янисом Тимма. Недавно артистка объявила, что хочет подарить своему возлюбленному ребенка. А накануне поклонники заподозрили, что она беременна.

«Опять беременна что-ли?», — поинтересовалась одна из поклонниц. «Да», — неожиданно призналась бывшая солистка группы «ВИА Гра».

Пользователи Сети принялись поздравлять артистку. «Ого, Анна, поздравляю! Маленький ангелочек это здорово», «Какая радость», «Это круто», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что 37-летняя Седокова только поделилась радостной новостью, что у них в семье произошло пополнение. Она представила всем щенка, которого для нее с возлюбленным привезли из Калифорнии. Бернская овчарка стала для артистки и ее избранника «сыном». Но похоже, что скоро у пары появится настоящий общий ребенок. Отметим, что пока признаков беременности у артистки не наблюдается. Она старается облачаться в объемные наряды.

Напомним, что когда Анна стала встречаться с Тиммой, то баскетболист еще был женат. Лишь спустя несколько месяцев спортсмен развелся ради певицы. У него уже есть ребенок от первой жены. Артистка воспитывает троих наследников: 15-летнюю дочку Алину от первого мужа Валентина Белькевича, а также восьмилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и двухлетнего сына Гектора, имя отца которого артистка хранит в тайне.