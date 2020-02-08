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37-летняя Седокова подтвердила, что ждет ребенка от баскетболиста

Певица сама призналась об этом поклонникам.

37-летняя Седокова подтвердила, что ждет ребенка от баскетболиста
Анна Седокова. фото: globallookpress.com/

Анна Седокова растит троих детей от разных мужчин. Она не скрывает, что быть многодетной матерью сложно. При этом певица старается совмещать домашние хлопоты и карьеру. Уже больше полугода она встречается с баскетболистом из Латвии Янисом Тимма. Недавно артистка объявила, что хочет подарить своему возлюбленному ребенка. А накануне поклонники заподозрили, что она беременна.

«Опять беременна что-ли?», — поинтересовалась одна из поклонниц. «Да», — неожиданно призналась бывшая солистка группы «ВИА Гра».

Пользователи Сети принялись поздравлять артистку. «Ого, Анна, поздравляю! Маленький ангелочек это здорово», «Какая радость», «Это круто», — прокомментировали пост подписчики.

фото: instagram.com/annasedokova/

Напомним, что 37-летняя Седокова только поделилась радостной новостью, что у них в семье произошло пополнение. Она представила всем щенка, которого для нее с возлюбленным привезли из Калифорнии. Бернская овчарка стала для артистки и ее избранника «сыном». Но похоже, что скоро у пары появится настоящий общий ребенок. Отметим, что пока признаков беременности у артистки не наблюдается. Она старается облачаться в объемные наряды.

Напомним, что когда Анна стала встречаться с Тиммой, то баскетболист еще был женат. Лишь спустя несколько месяцев спортсмен развелся ради певицы. У него уже есть ребенок от первой жены. Артистка воспитывает троих наследников: 15-летнюю дочку Алину от первого мужа Валентина Белькевича, а также восьмилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и двухлетнего сына Гектора, имя отца которого артистка хранит в тайне.

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Тэги:

Анна Седоковабеременность и родыЗвездные детироссийские звездыЯнис Тимма
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37-летняя Седокова подтвердила, что ждет ребенка от баскетболиста
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