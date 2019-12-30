«Мы хотим много детей»: Седокова мечтает о ребенке от баскетболиста

По словам исполнительницы, в этом вопросе на все воля бога.

Певица Анна Седокова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что мечтает о детях от своего бойфренда баскетболиста Яниса Тиммы. С ним она встречается последние несколько месяцев. Напомним, что у нее уже есть трое детей. Причем всех она родила от разных мужей.

«Мы с Янисом хотим много детей. Посмотрим, что получится. Это уж как бог даст», — сказала она.

Также исполнительница высказалась по поводу бывшей супруги баскетболиста. Девушка заявляла, что Седокова увела спортсмена из семьи. Однако сейчас, со слов Седоковой, никто на нее зла не держит. «Эта история была неоднозначно подана в прессе. Мы все прошли сложный этап. Сейчас все счастливы. Проигравших в этой истории нет. Каждый занимается своей жизнью. Все у всех хорошо», — заверила певица.

Как сказала звезда, она не боится еще раз стать мамой. По словам Анны Седоковой, дети — это лучшее, что может случиться в жизни любой женщины.