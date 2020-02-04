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Джиган и Седокова станут звездами нового сезона шоу «Импровизация»

Новые выпуски стартуют с 4 февраля.

Джиган и Седокова станут звездами нового сезона шоу «Импровизация»
Шоу «Импровизация» снимается без сценария. Фото: канал ТНТ.

4 февраля на канале ТНТ стартует новый сезон комедийного шоу «Импровизация». Как уверяют создатели этой программы, она снимается без сценария. Ведущий Павел Воля придумывает актерам смешные задания, которые те должны оригинально исполнить, подарив улыбку зрителям. В каждом выпуске в студию приглашается сторонняя звезда, которая может дать свое задание или заняться генерацией шуток вместе с другими участниками. Уже не раз знаменитости попадали в неловкие ситуации в рамках этой программы, и новый сезон обещает быть еще богаче на непредвиденные казусы.

Нередко звезды возвращаются, чтобы еще раз от души посмеяться в «Импровизации». В новом сезоне зрители снова увидят артистов Левана Горозию и Анну Седокову. А среди новичков ожидаются звезды женского стендапа Зоя Яровицына и Ирина Мягкова, рэпер Джиган и другие яркие личности.

Напомним, шоу «Импровизация» выходит в 21:00 на канале ТНТ. 4 февраля старт нового сезона.

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Джиган и Седокова станут звездами нового сезона шоу «Импровизация»
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