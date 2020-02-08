«Знакомьтесь, наш c Янисом сын»: Седокова представила нового члена семьи

Анна Седокова является не только популярной певицей, но и многодетной мамой. Она одна воспитывает 15-летнюю дочку Алину от первого мужа Валентина Белькевича, а также восьмилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и двухлетнего сына Гектора, имя отца которого артистка хранит в тайне. Она не скрывает, что порой ей приходится тяжело, так как совмещать карьеру и материнство сложно, но недавно звезда объявила, что хочет родить еще одного ребенка от нынешнего возлюбленного Яниса Тимма.

больше по теме Стильный монохром: Седокова предстала в платье цвета фуксия и шляпе в тон Певица запечатлела себя в ярком образе перед выходом на сцену.

Никто не ожидал, что пополнение в семье Седоковой произойдет так быстро. 8 февраля она опубликовала трогательное видео, на котором запечатлена в машине с баскетболистом и своим «сыном». Именно так певица представила щенка бернской овчарки. В кадре спортсмен зацеловывает нового члена семьи.

«Знакомьтесь, наш c Янисом сын Mамба. Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим. Наш калифорнийский парень. Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!», — поделилась артистка.

Анна отметила, что у них начинается новая страница в жизни. «Обещаю вам это только начало! Люблю тебя, Янис, сильно, сильно! Самое важное для меня видеть счастье в твоих глазах», — добавила она.

Поклонники поздравили пару. Правда некоторые были обескуражены, так как ранее артистка заверяла, что хочет взять собаку из приюта. Седокова поспешила объяснить, почему ее планы изменились. По ее словам, несколько попыток спасти жизнь четвероного друга и подарить ему семью не увенчались успехом, поэтому они отложили это событие на потом. «Выбрали ту собаку, о которой оба мечтали. Делить собак на породистых или нет это так же не правильно и не верно. У каждого своя собака и размер сердца в которую они могут поместиться. Надеюсь следующая собака у нас будет из приюта», — отметила звезда.