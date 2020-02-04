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«Этим людям он не нужен»: Цымбалюк-Романовская переживает за 84-летнего Джигарханяна

Пианистка заявила, что Степан и Татьяна Власова пытаются самоутвердиться за счет Армена Борисовича.

«Этим людям он не нужен»: Цымбалюк-Романовская переживает за 84-летнего Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Globallookpress.com)

Степан Джигарханян на личной страничке в Instagram опубликовал редкий снимок, запечатлев на фото 84-летнего отца. Сын Армена Борисовича привел в гости к народному артисту СССР свою близкую подругу Ольгу Казаченко. Девушка была рада лично познакомиться с именитым актером. По словам Степана, она очень нервничала и переживала, готовясь к встрече с Джигарханяном-старшим. Однако судя по улыбке 84-летнего артиста, его знакомство с подругой Степана прошло на позитивной ноте.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro бывшая жена Армена Борисовича Виталина Цымбалюк-Романовская представила свою версию всего происходящего. Девушка заверила, что окружение народного артиста СССР, безусловно, раздражает ее правота. Однако пианистка продолжает настаивать на своем.

«Я его давно знаю! Меня расстраивает, что Джигарханяна используют в доказательство чьих-то совершенно непонятных мне амбиций. Я прекрасно понимаю, что Татьяна Сергеевна (бывшая жена актера. — Прим. ред.) и Степан пытаются таким образом самоутвердиться. Естественно, они все-таки были в ссылке на протяжении последних двадцати лет. И теперь очень жадные до популярности. Но никто из них на самом деле и не думает об Армене Борисовиче», — считает Виталина.

Актер Армен Джигарханян
Ольга Казаченко побывала в гостях у Армена Джигарханяна (Фото: Instagram.com/st_jigar)

Бывшая жена народного артиста СССР подметила, что пусть Степан и пришел в гости к отцу, но на самом деле сам Джигарханян всем присутствующим в его доме людям вряд ли интересен. Пианистка уточнила, что сейчас актер нуждается в привычном ему образе жизни.

Виталина назвала катастрофической ситуацию, при которой Армен Борисович практически не бывает в театре. Кроме того, актер уже давно не общается с тем кругом людей, который ему действительно близок.

«Он остался без близких. И я не могу ему помочь. Меня не зовут и не приглашают. Джигарханян нужен этим людям, как знамя, если хотите, трофей. Я ему много лет посвятила, и он был успешным и востребованным. Жить без театра не мог! А теперь никому не нужен и живет с сиделкой. Все бессмысленно. Они только пользуются фигурой Армена Борисовича! Поймите, ну кому эти люди интересны — Татьяна Сергеевна, Степан», — добавила Цымбалюк-Романовская.

Напомним, ранее Ольга Казаченко рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro, что Армен Джигарханян выглядит нормально для своих лет.

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«Этим людям он не нужен»: Цымбалюк-Романовская переживает за 84-летнего Джигарханяна
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