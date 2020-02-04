«Он выглядит нормально»: Казаченко вступилась за 84-летнего Джигарханяна

Степан Джигарханян лично познакомил именитого родственника с Ольгой Казаченко. При этом сын народного артиста СССР заверил, что девушка очень сильно нервничала и переживала из-за этой встречи. Сам мужчина, как мог пытался успокоить возлюбленную. На личной страничке микроблога наследник Армена Борисовича поделился редким кадром, запечатлев бывшую жену Вадима Казаченко в компании своего отца.

Ольга была очень рада тому, что эта долгожданная встреча все-таки состоялась. Джигарханян-старший крайне редко общается с посторонними, проводя все свое время в компании самых близких ему людей. Казаченко поблагодарила Армена Борисовича а то, что он согласился уделить им свое время, проявив гостеприимство. Кроме того, Ольга пожала артисту руку в знак признательности и уважения.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro бывшая возлюбленная Вадима Казаченко заявила, что 84-летний актер выглядит вполне нормально, вопреки досужим сплетням и кривотолкам.

«На самом деле он выглядит нормально для человека своего возраста», — уточнила подруга Степана Джигарханяна, вступившись за актера.

По фото видно, что Армен Борисович был рад принимать в своем доме гостей. Общаясь с Казаченко, народный артист России не скрывал улыбки.