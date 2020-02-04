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«Он выглядит нормально»: Казаченко вступилась за 84-летнего Джигарханяна

Девушка впервые побывала в гостях у народного артиста СССР.

«Он выглядит нормально»: Казаченко вступилась за 84-летнего Джигарханяна
Ольга Казаченко (Фото: Globallookpress.com)

Степан Джигарханян лично познакомил именитого родственника с Ольгой Казаченко. При этом сын народного артиста СССР заверил, что девушка очень сильно нервничала и переживала из-за этой встречи. Сам мужчина, как мог пытался успокоить возлюбленную. На личной страничке микроблога наследник Армена Борисовича поделился редким кадром, запечатлев бывшую жену Вадима Казаченко в компании своего отца.

Ольга была очень рада тому, что эта долгожданная встреча все-таки состоялась. Джигарханян-старший крайне редко общается с посторонними, проводя все свое время в компании самых близких ему людей. Казаченко поблагодарила Армена Борисовича а то, что он согласился уделить им свое время, проявив гостеприимство. Кроме того, Ольга пожала артисту руку в знак признательности и уважения.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro бывшая возлюбленная Вадима Казаченко заявила, что 84-летний актер выглядит вполне нормально, вопреки досужим сплетням и кривотолкам.

«На самом деле он выглядит нормально для человека своего возраста», — уточнила подруга Степана Джигарханяна, вступившись за актера.

Актер Армен Джигарханян
Ольга Казаченко побывала в гостях у Армена Джигарханяна. Фото: Instagram.com/st_jigar

По фото видно, что Армен Борисович был рад принимать в своем доме гостей. Общаясь с Казаченко, народный артист России не скрывал улыбки.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяДмитрий БорисовОльга КазаченкоПрограмма «Пусть говорят»Степан Джигарханян
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«Он выглядит нормально»: Казаченко вступилась за 84-летнего Джигарханяна
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