«Рядом нет шикарных женщин»: Казаченко не ревнует сына Джигарханяна

38-летняя Ольга Казаченко не скрывает свой роман с сыном Армена Джигарханяна. Возлюбленный девушки живет на две страны: занимаясь делами в США и навещая родственников в России. В интервью Teleprogramma.pro знаменитость рассказала о том, как складываются ее отношения с наследником именитой фамилии. По словам Ольги, она видит определенные плюсы в романе, который протекает на расстоянии. Влюбленные успевают соскучиться, а каждая новая встреча дарит колоссальный заряд положительных эмоций, говорит Казаченко. При этом девушка надеется, что когда-нибудь они со Степаном будут жить под одной крышей, имея возможность просыпаться рядом по утрам и засыпать в объятиях друг друга.

«Подобные отношения держатся на вере в то, что когда-нибудь двое влюбленных все-таки воссоединятся. Конечно, мы не успевает друг другу надоесть или наскучить. Не так часто видимся. Разумеется, как взрослым людям, нам хочется иметь определенное личное пространство. И сейчас мы пользуется такой возможностью. Надеюсь, что в будущем границы между нами сотрутся вовсе», — отметила избранница Степана.

По словам Казаченко, пока она не видит поводов для ревности. Девушка призналась, что в окружении сына Армена Борисовича нет «шикарных женщин», которые могли вызвать в ней ответную реакцию на соперничество.

«Пока я не напрягаюсь. Ведь рядом с ним нет ни одной шикарной женщины!! Вот если бы такая девушка появилась, тогда… Но загадывать на будущее не будем. Я вообще предпочитаю жить сегодняшним днем, не строя планы на десятилетия и даже месяцы вперед», — добавила Казаченко.

От певца Вадима Казаченко в марте 2017 года девушка родила сына Филиппа. Сейчас возлюбленная Степана Джигарханяна сама воспитывает наследника от именитого артиста.