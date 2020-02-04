Сын Джигарханяна поделился редким снимком, запечатлев 84-летнего отца

Степан Джигарханян и Ольга Казаченко отметились на съемочной площадке программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят» на Первом канале. Позже в Stories сын Армена Борисовича поделился свежими кадрами, запечатлев 84-летнего отца. Родственника мужчина навестил в компании бывшей жены российского певца Вадима Казаченко. Наследник именитой фамилии показал редкое фото артиста на семейном ужине с Ольгой.

Девушка пожелала народному артисту СССР крепкого здоровья, поблагодарив Армена Джигарханяна за гостеприимство. Напомним, что экс-супруг пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской практически не появляется на публике. Актер общается исключительно с близкими друзьями и членами семьи. При этом Армен Борисович не стал отказывать сыну, когда тот решил познакомить его с Ольгой Казаченко.

В интервью Teleprogramma.pro бывшая возлюбленная прославленного артиста уже комментировала свои отношения со Степаном. Ни для кого не секрет, что больную часть времени мужчина проводит в Штатах, наведываясь в Москву по делам.

При этом Ольга заверила, что не испытывает абсолютно никакой ревности к потенциальным конкуренткам за сердце и внимание Джигарханяна. Девушка призналась, что в окружении сына Армена Борисовича нет «шикарных женщин», которые могли вызвать в ней ответную реакцию на соперничество.