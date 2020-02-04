НОВОСТИ

Сын Джигарханяна поделился редким снимком, запечатлев 84-летнего отца

Степан вместе с Ольгой Казаченко побывал в гостях у народного артиста СССР.

Сын Джигарханяна поделился редким снимком, запечатлев 84-летнего отца
Степан Джигарханян (Фото: Instagram.com/st_jigar)

Степан Джигарханян и Ольга Казаченко отметились на съемочной площадке программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят» на Первом канале. Позже в Stories сын Армена Борисовича поделился свежими кадрами, запечатлев 84-летнего отца. Родственника мужчина навестил в компании бывшей жены российского певца Вадима Казаченко. Наследник именитой фамилии показал редкое фото артиста на семейном ужине с Ольгой.

Актер Армен Джигарханян
Степан Джигарханян показал свежий кадр с отцом (Фото: Instagram.com/st_jigar)

Девушка пожелала народному артисту СССР крепкого здоровья, поблагодарив Армена Джигарханяна за гостеприимство. Напомним, что экс-супруг пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской практически не появляется на публике. Актер общается исключительно с близкими друзьями и членами семьи. При этом Армен Борисович не стал отказывать сыну, когда тот решил познакомить его с Ольгой Казаченко.

Актер Армен Джигарханян
Ольга Казаченко познакомилась с Арменом Джигарханяном (Фото: Instagram.com/st_jigar)

В интервью Teleprogramma.pro бывшая возлюбленная прославленного артиста уже комментировала свои отношения со Степаном. Ни для кого не секрет, что больную часть времени мужчина проводит в Штатах, наведываясь в Москву по делам.

При этом Ольга заверила, что не испытывает абсолютно никакой ревности к потенциальным конкуренткам за сердце и внимание Джигарханяна. Девушка призналась, что в окружении сына Армена Борисовича нет «шикарных женщин», которые могли вызвать в ней ответную реакцию на соперничество.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-Романовскаядети звездДмитрий БорисовЗвездные детиПрограмма «Пусть говорят»Степан Джигарханян
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сын Джигарханяна поделился редким снимком, запечатлев 84-летнего отца
Интересно?
Поделись с друзьями: