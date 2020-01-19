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«Когда хочется догнать Загитову»: пятилетняя дочь Навки села на продольный шпагат

Даже на Мальдивах маленькая Надежда не прерывает своих ежедневных тренировок.

«Когда хочется догнать Загитову»: пятилетняя дочь Навки села на продольный шпагат
Татьяна Навка и Алина Загитова (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

44-летняя Татьяна Навка не скрывает: она гордится своей дочерью от Дмитрия Пескова. В свои пять лет Надежда уже дебютировала в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» вместе с 17-летней Алиной Загитовой. Подопечная Этери Тутберидзе до этого выступала только на соревновательных этапах и показательных шоу.

Отдыхая на Мальдивах, дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду не пропускает своих ежедневных тренировок. Навка поощряет стремления дочери добиться больших высот на льду. Приводя в пример Алину Загитову. К слову, объявившая о приостановлении спортивной карьеры подопечная Этери Георгиевны, заявила, что намерена как можно больше тренироваться на льду, оттачивая свое мастерство.

«Когда хочется повторять за мамой!! Или догнать Алину Загитову… Главное цель», — отметила Навка.

Дочка фигуристки Татьяны Навки - Надежда Пескова
Дочка Татьяны Навки села на продольный шпагат (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

В ледовом шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее выступала вместе с мужем актрисы Анастасии Заворотнюк — фигуристом Петром Чернышевым. В беседе с поклонниками супурга Дмитрия Пескова уточнила, что больше всего любит Старый Новый год, потому что все январские праздники ей приходится много работать. Откатав новое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», Татьяна Навка позволила себе взять небольшой отпуск.

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Алина Загитоваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНадежда ПесковаТатьяна Навка
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«Когда хочется догнать Загитову»: пятилетняя дочь Навки села на продольный шпагат
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