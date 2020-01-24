«Хочется чего-то яркого»: Загитова дополнила зимний образ плюшевыми наушниками

17-летняя Алина Загитова после объявления о приостановке спортивной карьеры старается не пропускать ежедневных разминок и тренировок. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, подопечная Этери Георгиевны поделилась свежим отчетным снимком, продемонстрировав продольный шпагат вслед за пятилетней дочкой Татьяны Навки.

Ранее маленькая Надежда на мальдивских каникулах показала свою растяжку, заслужив похвалу звездной мамы. В комментария к фото олимпийская чемпионка в танцах на льду с юмором подметила, что крохе очень хочется «догнать» Алину Загитову.

больше по теме Загитова в модных джинсах-бойфрендах провела уикенд на Красной площади Ее образ разобрала стилист Елена Бестави.

Напомним, что подопечная Этери Тутберидзе впервые дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» вместе с четырехлетней Надеждой. Супруга Дмитрия Пескова уточнила, что Алина обладает настоящим бойцовским характером и харизмой.

На личной страничке в Instagram фигуристка опубликовала свежее фото, запечатлев себя на селфи-камеру. Алина подметила, что из-за пасмурной московской погоды у нее возникло желание добавить в зимний образ какой-то яркий аксессуар. Свой гардероб олимпийская чемпионка обновила утепленными плюшевыми наушниками алого оттенка и молочным шарфом.

«В пасмурный зимний день так хочется чего-то яркого», — добавила спортсменка.

Ранее подопечная Этери Тутберидзе прогулялась по Красной площади в трендовых джинсах-бойфрендах. О моде на этот предмет гардероба в интервью Teleprogramma.pro напомнила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави. К слову, джинсы-бойфренды примеряли возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева и модель Наталья Водянова.