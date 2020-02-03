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«Ну, нельзя иметь такие формы»: Асмус блеснула идеальной фигурой в купальнике

47-летняя Дарья Повереннова восхитилась стройностью возлюбленной Гарика Харламова, сделав Кристине комплимент.

«Ну, нельзя иметь такие формы»: Асмус блеснула идеальной фигурой в купальнике
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Кристина Асмус проводит свои февральские каникулы на Мальдивах. Примечательно, что в отпуск актриса отправилась без супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова. При этом шоумен проводил возлюбленную до аэропорта. По словам девушки, на борту самолета она оказалась вместе с Олегом Меньшиковым и его женой Анастасией. Причем билеты артисты покупали не сговариваясь.

На личной страничке в Instagram Кристина Асмус опубликовала отчетный снимок в купальнике, блеснув на мальдивском пляже идеальной фигурой.

«Ну, нельзя иметь такие идеальные формы!» — обратилась к актрисе Дарья Повереннова.

Напомним, что возлюбленная Гарика Харламова вместе с Иваном Янковским снялась в фильме «Текст». Вместе с сыном Оксаны Фандеры актриса сыграла постельную сцену, столкнувшись при этом с критикой общественности. В ответ на нелестные комментарии «диванных критиков» наследник Филиппа Янковского заявил, что если зритель поверил игре Кристины, значит она смогла вжиться в роль и максимально правдоподобно исполнить все по сценарию.

За Асмус вступился и историк моды Александр Васильев. Так, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что Гарик Харламов вполне может гордится своей женой. Соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что актерская игра возлюбленной шоумена никак не соотносится с ее личной жизнью.

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Гарик ХарламовДарья Поверенноваестественная красотаЗвездный стильИван Янковскийкрасота вне возрастаКристина Асмусмода и стиль
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«Ну, нельзя иметь такие формы»: Асмус блеснула идеальной фигурой в купальнике
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