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«Это детский сад»: Лоза оправдал постельную сцену с Асмус после слов Самбурской

Музыкант отреагировал на критический отзыв актрисы из сериала «Универ. Новая общага».

«Это детский сад»: Лоза оправдал постельную сцену с Асмус после слов Самбурской
Кристина Асмус (Фото: Борис Кудрявов/ЭГ")

65-летний Юрий Лоза вслед за Иваном Янковским вступился за возлюбленную резидента Comedy Club Гарика Харламова. Музыкант прокомментировал съемку Кристины Асмус в постельной сцене в фильме «Текст» после того, как актриса из сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская выступила с критикой в адрес коллеги по творческому цеху. На личной страничке в Instagram, общаясь с поклонниками, знаменитость ответила на вопрос одного из подписчиков о том, согласилась бы она сняться в этой картине вместо Кристины.

На что Самбурская ответила категорическим отказом, заявив, что для нее это порнография. При этом Настасья подметила, что готова приберечь роли с откровенными сценами только для того, чтобы позже удивить своих верных почитателей. Пока же актриса не планирует идти на такой риск. Примечательно, что спустя некоторое время Самбурская все-таки удалила в микроблоге свой критический отзыв. Однако слова Настасьи уже были процитированы в изданиях светской хроники, пишет «Комсомольская правда».

Актриса Кристина Асмус и ее муж Гарик Харламов
Кристина Асмус и Гарик Харламов (Фото: Борис Кудрявов»ЭГ»)

К слову, Юрий Лоза в корне не согласен с мнением Самбурской относительно сравнений фильма с порно-продуктом. Ведь в «Тексте», как напоминает композитор, все было снято понарошку, и сцены в постели тоже были постановочными и никакого полового акта актеры на съемочной площадке не совершали. Музыкант заявил, что здесь нечего и обсуждать.

«Порно?! Да это смешно!! Просто детский сад по сравнению с реальной съемкой», — отметил Лоза.

Ранее Иван Янковский встал на защиту возлюбленной Гарика Харламова, назвав хейтеров «диванными критиками». По словам актера, если зритель поверил Кристине Асмус, значит она сыграла максимально правдоподобно.

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Тэги:

Гарик ХарламовИван ЯнковскийКристина АсмусНастасья СамбурскаяФильм «Текст»Юрий Лоза
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«Это детский сад»: Лоза оправдал постельную сцену с Асмус после слов Самбурской
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