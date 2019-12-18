«Гарик может гордиться»: Васильев вступился за Асмус после скандала с интимной сценой

В своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал историю с участием возлюбленной резидента Comedy Club Гарика Харламова. По словам историка моды, Кристина Асмус попала в эпицентр громкого скандала после того, как сыграла интимную сцену с Иваном Янковским.

«В ее адрес посыпались гневные обвинения. Как можно было такое допустит! На защиту жены встал муж — шоумен Гарик Харламов. Что тут скажешь? Профессия обязывает актеров и актрис выполнять сценарный план режиссера. И какое право кто-то имеет критиковать за это Кристину? Поддерживаю ее мужа», — приводит 7days слова соведущего Эвелины Хромченко.

Васильев подметил, что зачастую те, кто снимается в откровенных сценах, претендуют впоследствии на звание секс-символа, начинают одеваться и вести себя соответственно.

«Но в Кристине я этого потенциала не вижу абсолютно. Посмотрите на ее образы на красных дорожках, в жизни. Она выглядит как скоромная девушка из хорошей семьи, воспитанная и добропорядочная. В ее гардеробе нет даже намека на эротику, никакого вульгарного привкуса — нет откровенных декольте, разрезов и прозрачных нарядов», — пояснил историк моды.

По словам эксперта в сфере стиля, он хотел бы посоветовать Асмус игнорировать все критические отзывы со стороны хейтеров относительно ее киноролей.