«Красавица»: Орбакайте в платье с рюшами заслужила похвалу 70-летней мамы

Алла Борисовна не смогла оставить без внимания один из свежих портретных снимков 48-летней дочери. В кадре возлюбленная Михаила Земцова предстала в белом «цветочном» платье с рюшами.

Белокурые локоны певица оставила распушенными, уложив их легкими волнами. Зону декольте наследница Примадонны отечественного шоу-бизнеса и 74-летнего Миколаса Орбакаса украсила цепочкой и массивным кулоном в виде камня.

Примечательно, что Пугачева оставила комментарий под снимком артистки в микроблоге, сделав дочери комплимент. Кристина Орбакайте заслужила похвалу 70-летней мамы, отдав предпочтение принтованному «цветочному» наряду.

«Красавица», — обратилась к певице возлюбленная шоумена Максима Галкина. «Нежность!» — вторит Пугачевой 51-летняя Екатерина Стриженова.

Напомним, ранее в интервью для YouTube-проекта «А поговорить?..» Максим Галкин рассказал о том, зачем он построил такой большой особняк в подмосковной деревне Грязь. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале уточнил, что когда Кристина Орбакайте с мужем и семилетней внучкой Примадонны — Клавой — приезжает к ним в гости, и если в этот же момент в доме находится его брат Дмитрий с семьей — то для каждого найдется спальное место, благодаря внушительным размерам дома.

У Кристины Орбакайте есть трое детей: старший 28-летний Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой, 21-летний Дени Байсаров окончил элитный вуз в Лондоне, семилетняя Клава Земцова увлекается балетом и учит испанский язык. Девочка, в отличие от старших братьев, все еще нуждается в маминой опеке. Сама артистка много времени проводит в Штатах, стараясь наведываться на родину, где живет ее мама и множество друзей.