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«Запирает дверь и начинает меня душить»: дочь Успенской обвинила маму в нападении

30-летняя Татьяна впервые рассказала о том, какие у нее отношения со звездной родительницей.

«Запирает дверь и начинает меня душить»: дочь Успенской обвинила маму в нападении
Любовь Успенская с дочкой. фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Любовь Успенская долгое время не могла обрести счастья в личной жизни. Лишь в браке с четвертым мужем у нее родилась дочь Татьяна. Сейчас ее наследнице уже 30 лет. Артистка окружала ее вниманием с малых лет: оплачивала ее обучение в США, путешествия и дорогостоящие покупки. А больше года назад Татьяна упала с велосипеда во время прогулки в Коста-Рике. Ей потребовалась операция, так как девушка повредила челюсть и получила сотрясение мозга.

Тогда Успенская поддержала дочку и даже сама побрила ее налысо. Певица потратила большую сумму денег на лечение наследницы. Но недавно многим показалось, что между мамой и дочкой пробежала черная кошка. А накануне в передаче «Звезды сошлись» появилась сама Татьяна Плаксина. Она набралась смелости, чтобы рассказать о настоящих отношения со звездной мамой.

«Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить», — вспомнила девушка.

Наследница артистки отметила, что долго молчала о том, какая ее родительница на самом деле. У гостей в студии сложилось мнением, что конфликт в семье Успенской назревал уже давно. Татьяна пожаловалась, что не раз мама ей угрожала: «Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют». В ходе съемок передачи выяснилось, что Успенская ранее отправила девушку в клинику для душевнобольных, которая находится на Коста-Рике. Певица пыталась лечить дочку от наркозависимости.

Дочь Успенской
Дочь Успенской заявила, что мама пыталась ее душить. фото: кадр из передачи «Звезды сошлись»

В студии прозвучала версия, что сама Успенская якобы тоже могла принимать запрещенные вещества. Примечательно, что около года назад Татьяну Плаксину видели в центре наркозависимости на Самуи. Однако тогда не было никакой информации о ее здоровье.

Как теперь будут развиваться отношения матери и дочки, неизвестно. Еще недавно они демонстрировали идиллию. Любовь Залмановна даже устроила праздник в столичном ресторане в честь дня рождения наследницы. Но на днях Успенская рассказывала, что у Татьяны нестабильное психологическое состояние после аварии, которая произошла год назад. Тогда она тоже обмолвилась, что ее дочка побывала в трех клиниках, но специалисты не смогли помочь девушке.

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Звездные детиЛюбовь УспенскаяПрограма "Звезды сошлись"
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«Запирает дверь и начинает меня душить»: дочь Успенской обвинила маму в нападении
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