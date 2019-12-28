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Любовь Успенская с размахом отметила тридцатилетие дочери

Звезда очень тепло и нежно поздравила Татьяну Плаксину с днем рождения.

Любовь Успенская с размахом отметила тридцатилетие дочери
Успенская поздравила дочь с тридцатилетием/http://globallookpress.com/

«Королева русского шансона» Любовь Успенская с размахом отпраздновала тридцатилетие единственной дочери Татьяны Плаксиной. В Instagram она нежно поздравила наследницу с юбилеем.

По словам Любови Успенской, для нее день рождения дочери – один из самых счастливых дней в жизни. «Я счастлива от того, что ты рядом, что ты здорова, что ты улыбаешься! Будь всегда такой улыбчивой! С твоим днём, моя невероятная! Ты делаешь меня счастливой! Этот день мы решили отметить с размахом. Спасибо всем, кто сегодня с нами!» – заявила Любовь Успенская.

Отметим, что чуть больше года назад Татьяна Плаксина упала с велосипеда во время отдыха на Коста-Рике и получила серьезные травмы лица. Девушка проходила лечение в ведущих клиниках Европы. В частности, восстанавливалась в Швейцарии. Последнее время она была в Таиланде, где также проходила лечение. Успенская признавалась, что очень переживает за свою дочь. Ради нее она готова на все.

Что касается увлечений Татьяны Плаксиной, то она прекрасно рисует. Картины девушки пользуются определенной популярностью. Кроме того, Татьяна Плаксина уже пробует себя на сцене. «Королева русского шансона» сказала, что будет во всем помогать дочери. Она уже несколько раз выступала вместе с ней на своих концертах.

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Тэги:

Коста-РикаЛюбовь УспенскаяТаиландТатьяна ПлаксинаЩвейцария
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Любовь Успенская с размахом отметила тридцатилетие дочери
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