НОВОСТИ

«Полтора месяца реабилитации»: Успенская рассказала о состоянии дочери после операции

Как призналась «королева русского шансона», этот год был самым жутким для нее.

«Полтора месяца реабилитации»: Успенская рассказала о состоянии дочери после операции
Успенская рассказала, как чувствует себя дочь/http://globallookpress.com/

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о состоянии своей дочери Татьяны Плаксиной. Не так давно девушка перенесла уже четвертую по счету операцию после жуткого падения с велосипеда в Коста-Рике. Тогда она сильно повредила челюсть и до сих пор не может восстановиться.

«Жуткий получился год лично для меня. Самый плохой год, какой может быть в жизни человека. Последнюю операцию Тане делал профессор из Лондона. Она была под анестезией, когда я уезжала. Полтора месяца реабилитации. Сейчас она в Таиланде. Климат там хороший. Антисанитарии никакой нет. Я жизнь отдам за неё. Этот случай с дочерью дал мне уверенности, что я могу выступать», — заявила «королева русского шансона».

Также исполнительница, которая раньше утверждала, что еще раз станет мамой, заявила, что больше рожать не планирует. «Не будет у меня дочерей больше и сыновей. Буду ждать внуков. Таня у меня очень ревнивая, поэтому рожать передумала», — сказала она.

Что касается Нового года, то звезда планирует отдыхать. Тем более дочери Тане исполнится перед самым праздником 30 лет. «Когда у меня какой-то праздник, то я цыган приглашаю. Они взрывают, поднимают настроение», — сказала Успенская.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Люба УспенскаяЛюбовь УспенскаяНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"ТаиландТатьяна ПлаксинаУспенская последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Полтора месяца реабилитации»: Успенская рассказала о состоянии дочери после операции
Интересно?
Поделись с друзьями: