«Полтора месяца реабилитации»: Успенская рассказала о состоянии дочери после операции

Как призналась «королева русского шансона», этот год был самым жутким для нее.

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о состоянии своей дочери Татьяны Плаксиной. Не так давно девушка перенесла уже четвертую по счету операцию после жуткого падения с велосипеда в Коста-Рике. Тогда она сильно повредила челюсть и до сих пор не может восстановиться.

«Жуткий получился год лично для меня. Самый плохой год, какой может быть в жизни человека. Последнюю операцию Тане делал профессор из Лондона. Она была под анестезией, когда я уезжала. Полтора месяца реабилитации. Сейчас она в Таиланде. Климат там хороший. Антисанитарии никакой нет. Я жизнь отдам за неё. Этот случай с дочерью дал мне уверенности, что я могу выступать», — заявила «королева русского шансона».

Также исполнительница, которая раньше утверждала, что еще раз станет мамой, заявила, что больше рожать не планирует. «Не будет у меня дочерей больше и сыновей. Буду ждать внуков. Таня у меня очень ревнивая, поэтому рожать передумала», — сказала она.

Что касается Нового года, то звезда планирует отдыхать. Тем более дочери Тане исполнится перед самым праздником 30 лет. «Когда у меня какой-то праздник, то я цыган приглашаю. Они взрывают, поднимают настроение», — сказала Успенская.