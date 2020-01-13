Звездный стиль

«Девушка без возраста»: стилист похвалила Ани Лорак за выигрышный наряд

На отдыхе в Лос-Анджелесе певица прогулялась по городу в брюках свободного кроя и белом свитшоте. Бьютимейкер-стилист Марина Корабель прокомментировала образ украинской исполнительницы.

«Девушка без возраста»: стилист похвалила Ани Лорак за выигрышный наряд
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

Свои январские каникулы украинская исполнительница проводит в Штатах. На личной страничке в Instagram Ани Лорак поделилась свежим отпускным фото. На прогулку по Лос-Анджелесу возлюбленная 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба отправилась в брюках свободного кроя, белом свитшоте и бейсболке. В интервью Teleprogramma.pro бьютимейкер-стилист Марина Корабель прокомментировала образ украинской певицы, заверив, что Ани не прогадала с «выигрышным нарядом».

Эксперт в сфере моды и красоты подметила, что выбранный Ани спортивный стиль как нельзя лучше подчеркивает ее подтянутую фигуру. Кроме того, свободные брюки в серой гамме придают певице некую расслабленность и легкость. 

«Я думаю многие могут позавидовать сногсшибательной фигуре Ани Лорак, я таких девушек называю, девушки без возраста», — отметила бьютимейкер-стилист.

Певица Ани Лорак
Ани Лорак проводит каникулы в Лос-Анджелесе (Фото: Instagram.com/anilorak)

Корабель похвалила украинскую певицу за удачно составленный образ, в частности, белый свитшот, который хорошо гармонировал с загорелой кожей Ани и правильно выбранную обувь.

«Белые кроссовки с черными и серыми вставками тоже отлично вписываются. Они в меру грубые и не слишком массивные, то что надо. Вообщем все отлично, единственное можно заменить цвет бейсболки на более холодную и пастельную гамму: серую, голубую, лавандовую, чтобы она сочеталась с серым и белым, так как в данном случае она перетягивает все внимание на себя. Это ни хорошо и ни плохо. Просто с более пастельным цветом головного убора образ был бы более гармоничным. Еще не видно, что за сумка у Ани, а только ремешок. Здесь также хорошо подойдет сумка-шоппер или рюкзак», — экспертно резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club и основатель школы Korabelhairbeautyschool.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и сервиса. Преподаватель парикмахерского искусства. А также Российский государственный социальный университет. Коуч-консультант.

В сфере индустрии красоты работает уже более пятнадцати лет.

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«Девушка без возраста»: стилист похвалила Ани Лорак за выигрышный наряд
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