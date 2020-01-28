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«Можно было придумать что-нибудь поинтереснее»: эксперт назвал пиаром «пропажи» Бони и Андрейченко

Профессиональный пиарщик назвал мнимое исчезновение самым простым способом привлечь к себе внимание публики.

«Можно было придумать что-нибудь поинтереснее»: эксперт назвал пиаром «пропажи» Бони и Андрейченко
Молчание в соцсетях легко спутать с исчезновением человека. Фото: globallookpress

Истории с пропажами актрисы Натальи Андрейченко и телеведущей Виктории Бони наделали много шума в Сети. Скептики тут же предположили, что это такой пиар-ход: пропасть на пару дней из социальных сетей, чтобы вначале фанаты забеспокоились о вашем благополучии, а потом и журналисты бросились вас искать. Портал Teleprogramma.pro решил обсудить эту теорию со знатоком дела — гендиректором PR-агентства «Красное слово», PR-директором Бари Алибасова Вадимом Горжанкиным.

«Я считаю, что оба этих случая — исключительно ради пиара. Это один из самых простейших способов пиара — просто куда-то пропасть и потом объявиться. Но если это делать профессионально, то тогда должно быть заявление о пропаже человека в компетентные органы. Только на основании таких документов серьезные информационные агентства будут распространять подобную новость. В данных же случаях это «одна бабушка на лавочке сказала», да и пропажи были недлительные. Мое мнение, что это просто попытка привлечь к себе внимание. Но можно было придумать что-нибудь поинтереснее», — высказался специалист.

По его словам, медиаперсоны всегда стремятся, чтобы СМИ о них писали, и для этого используются все средства. 20-30 публикаций в Интернете уже можно считать неплохим «выхлопом» для отдельно взятой звезды. Но со временем читатели начинают скептически относиться к подобным новостям, сомневаясь в серьезности происшествия.

Напомним, Боня уехала в Перу к диким племенам, набиралась «силы» и новых знаний. «Отдыхала от внешнего мира», как она потом успокоила своих поклонников. Андрейченко пропала в Мексике, но потом объявилась, сказав, что просто отключила телефон, дабы отдохнуть и прийти в себя. Обе звезды поблагодарили публику за беспокойство о них. Не хотелось бы, чтобы подобные пропажи вошли в моду у наших селебрити…

Справка:

Вадим Горжанкин – PR-технолог, продюсер, медиаменеджер, эксперт в сфере создания и продвижения венчурных IT-проектов. Основатель профессиональной социальной сети Deadline.Media, генеральный директор коммуникационной группы «Красное Слово», главный редактор порталов «Медиастанция» и «Мультимиллионер». Признанный эксперт в области интегрированных маркетинговых коммуникаций. Сотрудничал с ведущими медиахолдингами России: «КоммерсантЪ», «РБК», News Media.

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Андрейченко пропажаВадим ГоржанкинВиктория БоняНаталья Андрейченкопиарпропажа
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«Можно было придумать что-нибудь поинтереснее»: эксперт назвал пиаром «пропажи» Бони и Андрейченко
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