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«Хайпа не хватает? Надо было подогреть?»: Андрейченко обвинили в пиаре на «исчезновении»

Поклонники актрисы усыпали ее страничку гневными посланиями.

«Хайпа не хватает? Надо было подогреть?»: Андрейченко обвинили в пиаре на «исчезновении»
Андрейченко могла пропасть ради пиара/http://globallookpress.com/

Поклонники «Мэри Поппинс» советского кинематографа Натальи Андрейченко в Instagram оставили огромное количество гневных сообщений в адрес актрисы. Напомним, что звезда неожиданно пропала в Мексике. Тревогу забил ее пиар-директор Ян Трунцев. Он заявил, что звезда уже два дня не выходит на связь. Позже даже пошли слухи, что актриса угодила в серьезное ДТП и якобы может находиться в одной из мексиканских клиник в тяжелом состоянии.

Наталья Андрейченко. Фото
Андрейченко обвинили в пиаре/https://www.instagram.com/natalya_andreychenko/

«Наталья, вы бы предупредили хотя бы кого-то. Пришлось на уши поставить все русскоязычное сообщество в Мексике в целом и в Канкуне в частности. Целый день звонят с каналов, просят дать интервью, оператора предоставить, дом ваш заснять. Друзья выходят на связь и просят помочь. С директором вашим переписка. Это неправильно».

«А предупредить людей никак было нельзя? Они потратили время, деньги, нервы. Хайпа не хватает, надо было подогреть? В вашем возрасте, Наталья, люди обычно более благоразумны и уважительны к другим».

«Выглядит как потрясающая безответственность, эгоизм и наплевательство на близких», «Ну это не шутки! Столько народу переживало. Не знали, что и думать! Не делайте больше так! Здоровья и благополучия», — заявили в комментариях подписчики Натальи Андрейченко.

Отметим, что пиар-директор звезды, когда ему звонили журналисты, очень спокойно и без видимой  тревоги рассказывал об исчезновении Андрейченко. Кроме того, в посте о ее пропаже он активно пиарил проекты, в которых она в ближайшее время примет участие. Эти факты также вызывают определенные вопросы.

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Тэги:

МексикаНаталья АндрейченкоНовости googleЯн Трунцев
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«Хайпа не хватает? Надо было подогреть?»: Андрейченко обвинили в пиаре на «исчезновении»
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