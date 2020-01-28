«Хайпа не хватает? Надо было подогреть?»: Андрейченко обвинили в пиаре на «исчезновении»

Поклонники «Мэри Поппинс» советского кинематографа Натальи Андрейченко в Instagram оставили огромное количество гневных сообщений в адрес актрисы. Напомним, что звезда неожиданно пропала в Мексике. Тревогу забил ее пиар-директор Ян Трунцев. Он заявил, что звезда уже два дня не выходит на связь. Позже даже пошли слухи, что актриса угодила в серьезное ДТП и якобы может находиться в одной из мексиканских клиник в тяжелом состоянии.

«Наталья, вы бы предупредили хотя бы кого-то. Пришлось на уши поставить все русскоязычное сообщество в Мексике в целом и в Канкуне в частности. Целый день звонят с каналов, просят дать интервью, оператора предоставить, дом ваш заснять. Друзья выходят на связь и просят помочь. С директором вашим переписка. Это неправильно».

«А предупредить людей никак было нельзя? Они потратили время, деньги, нервы. Хайпа не хватает, надо было подогреть? В вашем возрасте, Наталья, люди обычно более благоразумны и уважительны к другим».

«Выглядит как потрясающая безответственность, эгоизм и наплевательство на близких», «Ну это не шутки! Столько народу переживало. Не знали, что и думать! Не делайте больше так! Здоровья и благополучия», — заявили в комментариях подписчики Натальи Андрейченко.

Отметим, что пиар-директор звезды, когда ему звонили журналисты, очень спокойно и без видимой тревоги рассказывал об исчезновении Андрейченко. Кроме того, в посте о ее пропаже он активно пиарил проекты, в которых она в ближайшее время примет участие. Эти факты также вызывают определенные вопросы.