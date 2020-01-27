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В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

«Мэри Поппинс» советского кинематографа уже больше суток не выходит на связь.

В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко
Андрейченко пропала в Мексике/http://globallookpress.com/

Пиар-директор актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в Instagram на страничке актрисы сообщил, что уже больше суток нет никаких новостей о звезде, которая находится в отпуске в Мексике. Он попросил всех, кто располагает хоть какой-нибудь информацией об актрисе связаться с ним.

«В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем», — заявил пиар-директор актрисы.

Как отметил Трунцев, тревогу забила именно подруга «Мэри Поппинс» советского кинематографа. Она также пыталась связаться с актрисой, но поиски не принесли каких-либо результатов. Сам он регулярно звонит на российский и американский номер актрисы, но звонки просто не проходят.

Также пиар-директор пока не может связаться с сыном актрисы. При этом он сказал, что как только будет хоть какая-то информация он доведет ее до общественности.

Напомним, что Андрейченко была четвертой женой композитора Максима Дунаевского, который готовится сейчас к своей восьмой свадьбе. Не так давно он рассказывал, что актриса была единственной из его жен, которая сама от него ушла.

При этом несколько месяцев назад Андрейченко в одной из бесед с журналистами говорила, что готова снова жить с композитором. У них сохранились просто прекрасные отношения после расставания. Сам Дунаевский отмечал, что после развода плакал и он, и актриса, которая полюбила другого.

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Тэги:

Максим ДунаевскийМексикаНаталья АндрейченкоЯн Трунцев
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В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко
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