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«А как тут поддержишь?»: Анна Михалкова отреагировала на трагедию с Пунтус

Актриса при этом отказалась отвечать на вопрос, была ли проведена профилактическая беседа с сыном.

«А как тут поддержишь?»: Анна Михалкова отреагировала на трагедию с Пунтус
Анна Михалкова отреагировала на падение Пунтус из окна/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Михалкова, из окна квартиры которой в центре столицы выпала модель Ксения Пунтус, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировала трагедию с девушкой своего сына Андрея Бакова.

Дочь режиссера Никиты Михалкова спросили, поддержала ли она сына в той ситуации. На это она кратко ответила: «А как тут поддержишь?» Акулы пера спросили, была ли проведена профилактическая беседа с сыном. На этот вопрос Анна Михалкова предпочла не отвечать.

Между тем агент девушки по телефону рассказала журналистам программы, что сразу после трагедии Андрей Баков повел себя неправильно.

«Она абсолютно светлый человечек. Спортсменка и красавица. Она не помнит момент, когда это все с ней случилось. К сожалению, со стороны внука Никиты Михалкова не было никакой поддержки, никаких моментов, ни вопросов. Ничего, что очень печально», — сказала агент.

Любопытно, что позже Андрей Баков все же навестил Ксению Пунтус в клинике. Сейчас девушка говорит, что произошло недоразумение. Своего возлюбленного она ни в чем не винит.

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Тэги:

Андрей БаковАнна МихалковаКсения ПунтусПрограмма "Ты не поверишь!"
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«А как тут поддержишь?»: Анна Михалкова отреагировала на трагедию с Пунтус
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