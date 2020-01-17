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«Нелепая случайность»: Ксения Пунтус описала реальные обстоятельства своего падения

21-летняя модель призвала общественность не судить внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, потому что тот в ситуации не виноват.

«Нелепая случайность»: Ксения Пунтус описала реальные обстоятельства своего падения
Модель Ксения Пунтус. Фото: Инстаграм

Пострадавшая при падении из окна квартиры 21-летняя модель Ксения Пунтус лично прояснила обстоятельства произошедшего с ней инцидента. Находящаяся в больнице девушка нашла в себе силы рассказать, что именно предшествовало ее госпитализации, в личном микроблоге в Instagram. Пунтус подчеркнула – все ранее озвученные версии являются ничем иным, как домыслами заинтересованных людей и журналистов.

Пунтус подчеркнула – в вечер трагедии она не употребляла запрещенных препаратов и медикаментов, о которых ранее велась речь. Также не фигурируют в деле следящие за ней машины и люди, чьи имена она слышит впервые. Ксения попросила также не подозревать ни в чем внука Никиты Михалкова – Андрея Бакова. По ее собственным уверениям, юноша – превосходный человек, с которым она могла позволить себе смотреть итальянские фильмы и обсуждать книги.

«Весь инцидент — нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь. Не было никаких машин, слежек, кустов, потерь памяти и всего того, что умудрилась выдумать Алеся (Кафельникова – прим.ред) в своих постах», — подытожила она.

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«Нелепая случайность»: Ксения Пунтус описала реальные обстоятельства своего падения
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