Модель Пунтус показала, как восстанавливается после трагедии

21-летняя модель Ксения Пунтус твердым шагом идет на поправку. Накануне девушка опубликовала в личном Telegram-канале снимок из больничной палаты. На нем изображены сама Ксюша, ее подруга и хозяин квартиры, в которой все и произошло – Андрей Баков. Ребята активно поддерживают пострадавшую: смотрят с ней фильмы, приносят цветы и стараются чаще быть рядом.

«А у нас кинотеатр», — сопроводила душевный снимок подписью Ксюша.

Позже девушка удалила фото и заменила его на парный кадр с Андреем Баковым. На нем ребята счастливо обнимаются в одном из культурных центров. Что именно стало причиной удаления предыдущего снимка, неизвестно.

Напомним, трагедия с 21-летней моделью произошла 11 января — травмированную девушку якобы нашел в кустах дворник. Позже стали появляться различные версии случившегося, которые сама Пунтус опровергла. Она попросила не винить внука Никиты Михалкова в произошедшем, назвав собственное падение случайностью и уроком на всю жизнь.