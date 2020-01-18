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Модель Пунтус показала, как восстанавливается после трагедии

Пострадавшую 21-летнюю девушку активно поддерживают подруга и Андрей Баков.

Модель Пунтус показала, как восстанавливается после трагедии
Ксения Пунтус/Фото: https://www.instagram.com/p/B128_NZithC/

21-летняя модель Ксения Пунтус твердым шагом идет на поправку. Накануне девушка опубликовала в личном Telegram-канале снимок из больничной палаты. На нем изображены сама Ксюша, ее подруга и хозяин квартиры, в которой все и произошло – Андрей Баков. Ребята активно поддерживают пострадавшую: смотрят с ней фильмы, приносят цветы и стараются чаще быть рядом.

«А у нас кинотеатр», — сопроводила душевный снимок подписью Ксюша.

Ксения Пунтус вместе с друзьями
Ксения Пунтус вместе с друзьями/Фото: скриншот https://t.me/kspuntus

Позже девушка удалила фото и заменила его на парный кадр с Андреем Баковым. На нем ребята счастливо обнимаются в одном из культурных центров. Что именно стало причиной удаления предыдущего снимка, неизвестно.

Напомним, трагедия с 21-летней моделью произошла 11 января — травмированную девушку якобы нашел в кустах дворник. Позже стали появляться различные версии случившегося, которые сама Пунтус опровергла. Она попросила не винить внука Никиты Михалкова в произошедшем, назвав собственное падение случайностью и уроком на всю жизнь.

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Модель Пунтус показала, как восстанавливается после трагедии
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