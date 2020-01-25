«Будь счастлива, дорогая»: Бирюкова поздравила Климову с 42-летием

Елена Бирюкова родила от ювелира Ильи Хорошилова свою младшую дочку Аглаю. Малышка появилась на свет в 2012 году. У предпринимателя есть старшая наследница — 17-летняя Елизавета — от Екатерины Климовой.

Примечательно, что актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» с легкостью нашла общий язык с нынешней женой экс-возлюбленного.

По словам Климовой, у всех ее детей есть отцы, которые не только номинально присутствуют в их жизни, но и выполняют свои родительские функции.

Екатерина не скрывает: ее экс-мужья могут беспрепятственно навещать своих отпрысков и проводить с ними время на любой территории, в любое время. Актриса не запрещает бывшим избранникам общаться с их детьми.

От Игоря Петренко у Климовой есть двое сыновей: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней учатся в Ломоносовской школе. В отношениях с Гелой Месхи у Екатерины родилась дочка Белла, малышке четыре годика.

Елена Бирюкова одной из первых поздравила бывшую возлюбленную своего мужа с днем рождения. Еще 24 января Климовой исполнилось 42 года.

«С днем рождения, дорогая! Будь счастлива», — обратилась к имениннице Елена.

На личной страничке в Instagram Бирюкова поделилась совместным снимком с Екатериной Климовой. В одном из недавних интервью актриса призналась, что пока не готова к новым романам.

Экс-возлюбленная Гелы Месхи надеется привести свои мысли в порядок, выстроив планы на будущее, связанные в первую очередь с актерской карьерой и воспитанием детей.