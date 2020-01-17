«Талантом однозначно не обделена»: Климова гордится 17-летней дочкой от Хорошилова

Экс-возлюбленная Гелы Месхи считает, что именно старшая дочка из четверых детей больше всего похожа на нее по характеру.

41-летняя Екатерина Климова не скрывает: она родила своего первенца — дочку Елизавету — в двадцать четыре года. На тот момент актриса успела окончить театральный и мечтала построить карьеру. Разумеется, ей приходилось разрываться между съемками и домом.

Сейчас, по прошествии лет, экс-возлюбленная Гелы Месхи стала спокойней. Для нее счастье — это когда не надо никуда мчаться, кому-то что-то доказывать, а просто проводить время с семьей.

По словам Екатерины, именно старшая дочь больше других ее детей похожа на нее по характеру. Примечательно, что по этой причине между мамой и дочкой не раз случались ссоры и стычки. Со временем Климова научилась видеть на три шага вперед и находить компромиссы в общении с наследницей. Особенно там, где речь заходила об экспериментах с внешностью.

Екатерина прекрасно понимает, что зачастую подросткам хочется что-то изменить в себе. Поэтому актриса не запрещает Елизавете красить или стричь волосы. Как только звездная мама предоставила Лизе полную свободу действий, интерес к подобным вещам сразу же пропал.

По словам актрисы, она любит всех своих детей, ведь каждый из них частичка ее самой. Каждый обладает своей индивидуальностью и талантом. Так, 17-летняя Елизавета увлекается вокалом. Девушка окончила музыкальную школу. Когда-то со старшей дочкой Климова обсуждала актерскую профессию. Однако Лиза отказалась от идеи поступать в театральный вуз.

«Она однозначно не обделена талантом, красиво поет», — отметила актриса в интервью «Каравану историй».

К слову, четырехлетняя дочка Климовой — Белла — увлекается танцами и учит английский язык. Ее старшие братья, тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней, совершенно разные по характеру. Первому, по мнению Екатерины, удалось бы построить карьеру военного. А второму хотелось бы конструировать самолеты.