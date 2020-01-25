Будущий свекор Водяновой потерял с начала года почти четыре миллиарда долларов

Причиной стала эпидемия нового коронавируса в Китае, которая привела к панике на биржах.

Будущий свекор российской супермодели Натальи Водяновой Бернар Арно лишился огромной суммы денег из-за эпидемии коронавируса в Китае.

Интересно, что в начале года Бернар Арно захватил вершину списка «Форбс». Его состояние на 1 января 2020 года составляло 117 миллиардов долларов. Он оставил позади себя таких толстосумов как Джефф Безос, Билл Гейтс, Уоррен Баффетт, Марк Цукерберг.

Впрочем, праздник у Бернара Арно длился недолго. После известий о появлении в Поднебесной нового вируса на биржах по всему миру случилась паника. За несколько дней олигарх лишился 3,7 миллиарда долларов. В списке богачей его сразу же обошел Джефф Безос.

Как известно, компании Бернара Арно специализируются на выпуске украшений, дорогих предметов одежды и аксессуаров. В дни эпидемий это, наверное, последнее, что волнует народ. Отсюда и такие огромные финансовые потери у миллиардера, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что в начале нынешнего года стало известно, что сын Бернара Арно Антуан сделал российской модели официальное предложение. Она ответила согласием. От сына миллиардера она родила двух детей – Романа и Максима.