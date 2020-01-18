Свекор Натальи Водяновой стал самым богатым человеком в мире

Издание Forbes регулярно публикует список богатейших людей в мире. Тот или иной бизнесмен может за очень короткий срок потерять несколько процентов своего состояния или наоборот его приумножить в зависимости от котировок акций своих компаний. Так некоторое время список самых богатых людей возглавлял основатель Amaxon Джефф Безос, но теперь его сместился с первого места 70-летний французский бизнесмен Бернар Арно.

Как пишет издание, миллиардеру сыграло то, что акции его компании стали дороже на 0,7%, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов. Теперь его состояние составляет 117 миллиардов долларов. А состояние Безоса — в 115,6 миллиарда. В первом списке богатых людей за 2020 год, третье место занял основатель Microsoft Билл Гейтс с 110,6 млрд долларов, еще ниже разместился Уоррен Баффетт с 90,6 млрд долларов , а замкнул пятерку Марк Цукерберг с 82,2 млрд долларов.

Стоит отметить, что сын Берна Арно Антуан уже девять лет состоит в отношениях с российской моделью Натальей Водяновой. Они пока живет в гражданском браке, но в канун Нового года бизнесмен сделал предложение матери своих детей. Уже скоро они сыграют свадьбу, хотя все и так их считают полноправными супругами. Модель подарила своему избраннику двух сыновей, Максима и Романа. Также у нее есть наследники от прошлых отношений: Лука, Нева и Виктор.

Теперь многие обсуждают тот факт, что Водяновой повезло с родственниками. Ни каждый может похвастаться, что его свекр самый богатый в мире человек. Добавим, что сама модель тоже обеспечила себя благодаря работе на мировых подиумах и съемках в разных проектах. Она давно основала фонд «Обнаженные сердца», чтобы помогать детям с особенностями развития и их семьям. Напомним, что именно Бернар Арно выделил 200 млн долларов на восстановление Нотр-Дам де Пари, когда здание пострадало из-за пожара.