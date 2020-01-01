НОВОСТИ

«Свадебка? Да, дорогая!»: Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира

Российская модель с 2011 года жила гражданским браком с французским бизнесменом Антуаном Арно.

«Свадебка? Да, дорогая!»: Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира
Водянова вышла замуж за Арно/http://globallookpress.com/

Российская модель Наталья Водянова вышла замуж за французского бизнесмена, одного из самых богатых людей мира Антуана Арно. В Instagram она разместила пост, в котором отметила, что прошедший год был для нее прекрасным и запоминающимся. При этом добавила, что не может дождаться, чтобы провести праздник с самыми близкими людьми.

Наталья Водянова с мужем. Фото
Водянова вышла замуж/https://www.instagram.com/natasupernova/

На безымянном пальце звезды при этом все заметили кольцо. Причем оно не производства компании «Тиффани», которым владеет клан Арно. Одна из подруг Натальи Водяновой спросила модель: «Свадебка?». На это она ответила: «Да, дорогая!», подтвердив изменения в своей личной жизни.

Напомним, что Водянова и Арно начали встречаться в 2011 году. Антуан Арно — сын мультимиллиардера Бернара Арно. В 2014 году Наталья Водянова родила от гражданского на тот момент супруга сына Максима. Спустя два года у пары родился сын Роман.

Ранее Наталья Водянова была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. От него у нее трое детей – двое сыновей и дочь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Антуан АрноДжастин ПортманНаталья ВодяноваНаталья Водянова и Антуан АрноНаталья Водянова фотоНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Свадебка? Да, дорогая!»: Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира
Интересно?
Поделись с друзьями: