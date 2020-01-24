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«Ищем образ для роли»: Куценко принял 51-летнюю Стриженову в парике за Пугачеву

Экс-возлюбленный Марии Порошиной одним из первых отреагировал на свежий кадр телеведущей в Instagram.

«Ищем образ для роли»: Куценко принял 51-летнюю Стриженову в парике за Пугачеву
Екатерина и Александр Стриженовы (Фото: Globallookpress.com)

51-летняя Екатерина Стриженова поэкспериментировала с прической без похода к парикмахеру. Будучи брюнеткой, телеведущая примерила парик светлых волос с челкой. В комментариях к снимку знаменитость уточнила, что сейчас работает над сценической ролью для нового проекта, премьера которого состоится в марте. Примечательно, что экс-возлюбленный Марии Порошиной одним из первых оценил кадр с супругой Александра Стриженова. Гоша Куценко принял телеведущую за Аллу Борисовну.

«Пугачева!» — отметил актер, обращаясь к 51-летней Стриженовой.

Телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова поэкспериментировала с имиджем без похода к парикмахеру (Фото: Instagram.com/strizhenovae)

Знаменитость позировала в своей гримерной, укутавшись в шаль. Образ телеведущей дополнила помада винного оттенка. Кроме того, визажисты подчеркнули глаза Стриженовой с помощью черной туши для ресниц, тенями для век и подводкой.

«Ищем образ для новой роли на сцене! Пока могу только сказать, что премьера в марте», — отметила Екатерина.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Прямой эфир» на Первом канале Александр Васильев оценил стиль и гардероб возлюбленной Александра Стриженова. Историк моды уточнил, что знаменитость обладает прекрасной фигурой, красивым лицом и при всем при этом — знает, как себя подать. В одном из интервью телеведущая подметила, что не переживает из-за нового статуса — бабушки. Старшая наследница Стриженовой подарила звездной маме внука.

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Алла ПугачеваГоша КуценкоЕкатерина Стриженоваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМаксим Галкинмода и стиль
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«Ищем образ для роли»: Куценко принял 51-летнюю Стриженову в парике за Пугачеву
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