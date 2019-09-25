51-летняя Стриженова призналась, что не комплексует из-за возраста

В браке с Александром Стриженовым Екатерина родила двоих дочерей: Анастасию, ей 31 год и Сашу, в декабре девушке исполнится 19 лет. Старшая наследница телеведущей живет в Штатах вместе с мужем. В апреле 2018 года телеведущая впервые стала бабушкой. Настя подарила родителям долгожданного внука Петю.

В недавнем интервью Екатерина призналась, что совершенно не комплексует из-за возраста. Стриженова гордится своим статусом бабушки. По словам телеведущей, из-за насыщенного съёмочного графика и постоянной занятости у нее не остается времени на бессмысленные переживания.

«Кому-то, может, кажется что слово «бабушка» делает человека старше в глазах окружающих, но я пока вообще не заморачиваюсь по поводу возраста, просто некогда», — приводит 7days.ru слова Екатерины Стриженовой.

Рассказывая о своем материнском опыте, телеведущая заверила, что испытывала невероятную ответственность. Ведь воспитание детей требует больших физических и эмоциональных затрат. Когда в семье появилась Саша, Екатерина не смогла отказаться от работы. Возвращаясь домой после долгого и напряженного дня, она старалась уделить внимание ребенку.

«Внук Петя — это чистая радость. Мы, конечно, лезем со своими благими советами… Мы вырастили двоих, знаем, как надо. Нас выслушивают и делают, как считают нужным», — отметила телеведущая.

Муж артистки не сомневается, что маленький внук очень похож на него. В семейном кругу маленького Петю называют купидоном.