«Уедем в глушь»: Порошина с детьми отметит Новый год за городом

Сейчас на попечении актрисы четверо детей. Старшая наследница Марии Порошиной от Гоши Куценко — 23-летняя Полина — живет отдельно со своим молодым человеком. Актриса занимается воспитанием дочерей от бывшего мужа Ильи Древнова: четырнадцатилетняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира помогают маме нянчиться с братиком. В январе сыну артистки — Андрею — исполнится годик. Мария до сих пор держит в тайне имя отца своего наследника. Порошина не стала засиживаться в декрете. Ей пришлось вернуться в театр и приступить к съемкам нового сезона сериала «Родители» для телеканала «Супер». Ведь актриса одна кормит большую семью. И рассчитывать знаменитости приходится исключительно на собственные силы.

Несмотря на плотный съемочный и репетиционный график, Мария старается находить время и на отдых. Так, новогодние каникулы, по словам актрисы, она вместе с детьми проведет в деревне. Компанию Порошиной составят близкие друзья. Артистка заверила, что ей хотелось бы немного отойти от московских проблем. У знаменитости большие планы на зимние каникулы. Мария подметила, что с удовольствием покатается на коньках на пруду, погреется у костра или же просто посидит у русской печки.

«Едем за город, в глушь, в деревню…» — отметила Порошина в интервью 7days.

По словам актрисы, зимой на природе она привыкла ходить в валенках. Мария собирается навестить в поселке друзей, походить по соседям.